"Гравці у Парижі перебувають у в'язниці. Вони завжди роблять тільки те, що хоче клуб, а не вони самі. Це в'язниця з постійним застосуванням шантажу.

ПСЖ завжди так діє. Свого часу ми з Верратті хотіли перейти до Барселони, але це, очевидно, не сподобалося еміру. Аль-Хелаїфі пригрозив, що Марко від мене піде, якщо ми далі спробуємо домовлятися з Барсою... Зрештою, так і сталося. Я впевнений, що Марко злякався – він не зізнається, але це так.

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З першого дня в ПСЖ Верратті був ув'язнений. Коли ми вели переговори з Барселоною, то ПСЖ зустрічався з ним кілька разів – вони говорили йому, що підпишуть Неймара, що збудують команду довкола нього… Якщо ви йдете проти керівництва, це виходить на особистий рівень.

Бартомеу продовжував телефонувати Аль-Хелаїфі, але той ніколи не відповідав на дзвінки. Я маю жахливий досвід спілкування з ними. Їх хвилюють лише гроші, це клуб без душі. Вони не відпускають гравців, тому що емір та Аль-Хелаїфі думають, що все можна купити, що вони можуть завоювати світ лише завдяки грошам. Але це, очевидно, неможливо.

Для ПСЖ це вже питання іміджу. Так було, наприклад, торік, коли вони навіть використали Макрона, щоб переконати Мбаппе та перешкодити його переходу в Реал. Це також те, що я маю на увазі, коли говорю про шантаж. Здається, цього разу Мбаппе бере гору, але мій досвід підказує, що клуб витратить усі методи для відстоювання своїх бажань. ПСЖ нелегко змиритися з втратою зірки, такого у них ніколи не було. Згадайте Верратті, Маркіньйоса, Тьягу Сілву, Рабйо", – резюмував Ді Камплі у коментарі Relevo.

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