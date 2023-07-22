Кіліан Мбаппе не потрапив до заявки ПСЖ на турне Японією через небажання продовжувати з клубом контракт.

У п'ятницю ввечері ПСЖ вирушив у турне Японією, але залишив свою головну зірку – Кіліана Мбаппе – вдома. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Французькі ЗМІ стверджують, що ця подія пов'язана з ультиматумом президента паризького клубу Нассера Аль-Хелаїфі, який він висунув форварду. Мбаппе належить обрати: або він продовжить контракт із ПСЖ, або клуб буде змушений його продати.

Боси ПСЖ впевнені, що Мбаппе має угоду з Реалом про приєднання до "бланкос" наступного літа – щойно у Кіліана завершиться чинний контракт з парижанами.

Деякі представники столичного французького клубу не виключають, що Мбаппе може бути відсторонений від тренувань із командою до кінця трансферного вікна.

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