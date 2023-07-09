"ПСЖ сам поставив себе в цю ситуацію, тому що надто розніжив Мбаппе. Тепер вони повинні мінімізувати шкоду та ухвалити рішення.

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Ми можемо судити помилки ПСЖ, але я також буду говорити відкрито про непристойність хлопця. Це саме непристойність. Він скористався цією ситуацією рік тому і зараз робить те саме, загрожуючи піти на халяву наступного року.

Поведінка Мбаппе – це абсолютна ганьба. Особливо після того, як він заробив 200-300 мільйонів євро, хоча всі завжди намагаються заробити більше, тут не треба лицемірити. Втім, є ще вболівальники, клуб та честь, яку не можна купити навіть за 2 мільярди євро. Він не поважає жодну з цих речей", – наводить слова Ді Каніо Football Italia.

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