"Поведінка Мбаппе – це абсолютна ганьба": брутальний форвард знищив зірку ПСЖ за вибрики
Колишній нападник Мілана, Лаціо та клубів АПЛ Паоло Ді Каніо не розуміє, як Кіліан Мбаппе сміє ставити ультиматуми керівництву ПСЖ.
"ПСЖ сам поставив себе в цю ситуацію, тому що надто розніжив Мбаппе. Тепер вони повинні мінімізувати шкоду та ухвалити рішення.
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Ми можемо судити помилки ПСЖ, але я також буду говорити відкрито про непристойність хлопця. Це саме непристойність. Він скористався цією ситуацією рік тому і зараз робить те саме, загрожуючи піти на халяву наступного року.
Поведінка Мбаппе – це абсолютна ганьба. Особливо після того, як він заробив 200-300 мільйонів євро, хоча всі завжди намагаються заробити більше, тут не треба лицемірити. Втім, є ще вболівальники, клуб та честь, яку не можна купити навіть за 2 мільярди євро. Він не поважає жодну з цих речей", – наводить слова Ді Каніо Football Italia.
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