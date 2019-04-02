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Майк Дін – перший арбітр в історії АПЛ, який показав 100 червоних карток

2 квітня 23:44 36 Читать на русском
Майк Дін – перший арбітр в історії АПЛ, який показав 100 червоних карток
Майк Дін / фото з відкритих джерел

Англійський рефері Майк Дін увійшов у історію АПЛ.

25’ Діогу Жота
77’ Кріс Смоллінг
 
Скотт Мактомінай 14’
Ешлі Янґ 57’

На 57-й хвилині матчу 33-го туру АПЛ між Вулверхемптоном і Манчестер Юнайтед арбітр зустрічі Майк Дін показав другу жовту картку капітану манкуніанців Ешлі Янгу.

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Це вилучення стало 100-м для Діна у англійській Прем'єр-лізі. Саме Майк став першим рефері, який показав таку кількість червоних карток. Перший футболістом, якого вилучив Дін в АПЛ, був Нольберто Солано у квітні 2001 року.

Зазначимо, що це вилучення стало переломним моментом у зустрічі між "вовками" та "червоними дияволами". Підопічні Сульшера у підсумку мінімально програли з рахунком 1:2.

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Теги
Англія Вулверхемптон - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Майк Дін Арбітри
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