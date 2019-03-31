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Шокуючий VAR в Китаї – асистент арбітра визначав офсайд з допомогою аркуша паперу

10:49 192 Читать на русском
Шокуючий VAR в Китаї – асистент арбітра визначав офсайд з допомогою аркуша паперу
Відеоасистент арбітра (VAR) / соцмережі

Курйозний епізод трапився під час матчі другого дивізіону чемпіонату Китаю Шанхай Шеньсінь – Хейлуцзян Лава (2:1).

Поки в Європі чимало чемпіонатів ще не впровадили систему VAR, в Китаї суперечливі моменти вирішуються відеоасистентом арбітра навіть у другій лізі. Але це не рятує від курйозів.

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На 58-й хвилині гри Шанхай Шеньсінь – Хейлуцзян Лава гравець гостей забив гол і зробив рахунок 2:0 на користь своєї команди.

Однак після перегляду відеоповтору взяття воріт скасували. Цікаво, що фахівці, які перебували в кімнаті VAR, не мали 3D-лінії на моніторі, щоб точно побачити позицію гравців. Один з арбітрів замість цього використовував аркуш паперу.

Теги
футбольні курйози Відеоновини Китай Відеоасистент арбітра (VAR) Світ
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