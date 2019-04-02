Майк Дин – первый арбитр в истории АПЛ, который показал 100 красных карточек

Английский рефери Майк Дин вошел в историю АПЛ.

На 57-й минуте матча 33-го тура АПЛ между Вулверхэмптоном и Манчестер Юнайтед арбитр встречи Майк Дин показал вторую желтую карточку капитану манкунианцев Эшли Янгу.

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Это удаление стало 100-м для Дина в английской Премьер-лиге. Именно Майк стал первым рефери, который показал такое количество красных карточек. Первый футболистом, которого удалил Дин в АПЛ, был Нольберто Солано в апреле 2001 года.

Отметим, что это удаление стало переломным моментом во встрече между "волками" и "красными дьяволами". Подопечные Сульшера в итоге минимально проиграли со счетом 1:2.

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