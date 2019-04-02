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Манчестер Юнайтед готовий витратити 100 млн фунтів на трансфер Санчо

20:35 920 Читать на русском
Манчестер Юнайтед готовий витратити 100 млн фунтів на трансфер Санчо
Джейдон Санчо / Борусія Д

"Червоні дияволи" націлилися на 19-річного форварда Борусії Д та збірної Англії Джейдона Санчо.

За інформацією Mirror, Манчестер Юнайтед всерйоз налаштований підписати нападника Джейдона Санчо під час літнього трансферного вікна.

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Повідомляється, що у трансфері зацікавлений особисто головний тренер манкуніанців Уле Гуннар Сульшер, який планує будувати команду навколо молодих виконавців. Зокрема, Маркуса Рашфорда, Антоні Марсьяля та Джейдона Санчо. "Червоні дияволи" готові витратити на перехід англійця 100 млн фунтів.

Контракт Санчо з Борусією Д розрахований до 30 червня 2022 року. У поточному сезоні форвард зіграв за "джмелів" у Бундеслізі 27 матчів, забив 8 голів та віддав 13 асистів. Нагадаємо, Джейдон перейшов в Борусію Д з Манчестер Сіті влітку 2017 року за 8 млн фунтів.

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