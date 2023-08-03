Найпам'ятнішим епізодом гри у Рівному став гол Миколи Матвієнка, який забив хитрим ударом зі штрафного. Захисник "гірників" не чекав свистка Олександра Шандора, а одразу пробив, чим застав суперників зненацька. Попри це, команда Сергія Лавриненка у другому таймі забила гол у відповідь та відібрала очки у чемпіонів України.

"Шандор неправильно зайняв позицію у момент виконання цього штрафного удару. Він не повинен був ставати перед м'ячем, спиною до воріт, не контролюючи, що там в штрафному робиться. Його піднята вгору рука із свистком наштовхує на висновок, що в цьому епізоді мав бути удар по свистку. Але Матвієнко пробив без нього.

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Суддя не повинен піднімати руку просто так. Коли підняв руку – це такий жест, який означає, що будемо по свистку пробивати. Він просто не продумав цей момент.

Але й Верес не намагався поставити стінку. Фактично, удар по свистку застосовується для того, щоб відвести гравців оборони на 9 метрів від м’яча, щоб команда, яка атакує, завдала удару. Тренер завжди на установці називає футболіста, який має стояти перед м’ячем і не дати супернику швидко розіграти штрафний, а там суддя тебе вже відсуне по ситуації. А тут я не бачив такого кроку з боку гравців Вереса, їхня поведінка була пасивна.

Методично Шандор вчинив неправильно, порушив рекомендації. Бо є жести, які не потрібно коментувати. Цей жест – рука вгору, отже, мав бути удар по свистку. Це негласні правила, бо в правилах футболу так не написано. Фактично, це методичні рекомендації. Він став перед м’ячем, підняв руку зі свистком вгору, а що далі?

В УПЛ дуже мало гравців використовують момент неочікуванності, тобто пробиття зі штрафного не в той момент, поки стінку виставляють, а зробити це швидко. Тим більше, що в той момент вже був кінець першого тайму, час спливав. А от гравець Шахтаря зробив це і застав зненацька суперників.

Наша біда, що судді вже звикли, що штрафний – це стінка, 9 метрів… А гравці знають, що можна швидко розіграти, і от читання таких моментів у грі дає арбітру можливість зайняти позицію в правильному місці, а не перед м’ячем. Матвієнко мав право так пробити, але Шандор не повинен був перебувати в тому місці, де він був.

Я не побачив, що тут мав би бути удар по свистку. Стінки ж не було, Паст вийшов із воріт незрозуміло куди, гравця Вереса перед м’ячем також не було. Матвієнко це зрозумів, і скористався. Арбітр не повинен запитувати у гравців, битимуть вони по свистку, чи ні. Він сам вирішує, залежно від ситуації.

Ця ситуація повинна отримати висновки Комітету арбітрів. Послухаємо, що скажуть з Італії Лучано Лучі чи Розетті. Ми ж такі тупі, що своїх спеціалістів не маємо, а користуємося консультантами із зарубіжних країн, хоча вони за більше ніж 12 років нічого для суддівства не дали", – розповів Ступар у коментарі Українському футболу.

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