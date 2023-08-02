До зустрічі в Рівному "гірники" підійшли зі значними кадровими втратами. Через дискваліфікацію були недоступними Ракицький і Назарина, а в лазареті перебувлаи Степаненко, Конопля, Швед і Петряк. До них доєдналися Судаков (апендицит) і Бондар (перелом ключиці).

Втрата останнього залишала питання щодо центру захисту Шахтаря. Була надія побачити новачка Лемкіна, але він не потрапив у заявку. Патрік ван Леувен довірився Козіку, а на всіх інших позиціях обійшовся без змін. На поле Авангарду вийшов той же склад, що і на матч з Металістом 1925.

Тактика донеччан в першому таймі теж виявилась аналогічною. Сікан формально був "десяткою", але по факту мав насичувати зони завершення в штрафному й вигравати підбирання перед ним. Фактично, Шахтар працював у схемі 4-4-2.

Кащук знову вийшов зліва й запускав подачі – та і загалом вся гра була заточена під переведення на фланг з подальшим кросом. Центр майже не використовувався. Зрідка туди заходив Бондаренко, аби віддати передачу на фулбека чи вінгера. Структура Шахтаря при грі на м'ячі виглядала приблизно ось так:

Скріншот Олександра Сажка

У матчі з Металістом 1925 такий футбол вилився у 17 кутових і неймовірну кількість навісів. Моментів і ударів теж було багато (аж 23) – і поєдинок з Вересом почався з них. Вже на 5-й хвилині Кащук прибіг на дальню стійку й скинув діагональ Зубкова вздовж лінії воротарського. Сікан замкнув головою, однак Паст врятував рівнян!

Втім, далі справи пішли так собі. В основний час Шахтар вже нічого не створював – пригадати можна хіба що удар Зубкова з відскоку метрів з 20-ти та замикання кутового у виконанні Сікана. Обидва виявилась неточними (особливо удар Данила).

Проблемою Шахтаря стала тактика Вереса. Підопічні Сергія Лавриненка сідали в низький блок, причому в лінію до захисників часто опускалися одразу два вінгери. Опорники і "десятка" перекривали центр і чіплялись за відскоки. Загальна структура трималася у схемі 5-4-1 або навіть 6-3-1, відзначаючись високою щільністю – гравці Шахтаря раз за разом програючи "нічийні м'ячі".

В середині першого тайму рівняни навіть почали карати Шахтар контратаками, користуючись вадами високої лінії оборони "гірників". Центральна трійка вигравала підбирання й притримувала м'яч, а вінгери одразу ж тікали за спину суперникам. В цій роботі варто відзначити і нападника Марусича – його опускання неабияк допомагали в перехідних фазах.

Вересу не вистачало якості в завершальній фазі, однак сам вихід в контратаку виглядав шикарно. Як наслідок, на полі встановилась рівновага. Вона цілком влаштовувала тренера "народного клубу".

І говорили б ми у цьому матчі виключно про футбол, якби не шокуючі дві хвилини компенсованого часу. На 45+1-й Шахтар заробив стандарт на фланзі прямо перед штрафним Вереса. Арбітр Олександр Шандор показав Матвієнку, що треба бити по свистку.

Через секунду Микола пробив без свистка. Ніхто не був до цього готовим – м'яч влетів у ворота! 0:1.

А вже за хвилину Шахтар залишився у меншості! Бондаренко у боротьбі зачепив коліно Сікейри. Арбітр показав пряму червону.

У роздягальні Патрік ван Леувен провів подвійну заміну. Внаслідок пошкодження з гри зняли Зубкова, замість якого вийшов Очеретько – він мав заповнити зону Бондаренка. Гочолейшвілі ж через жовту картку поступився місцем центрбеку Фарині. Сікан йшов на лівий фланг, Кащук переходив на правий, а схема прийняла вигляд 4-4-1.

В такій формації Шахтар виявився зовсім безпорадним. До 80-х хвилин донеччани не створили жодного моменту. Пригадати можна тільки вривання Сікана на лівий край штрафного, після якого стався простріл під удар Криськіву – Дмитро пробив невдало.

Навіть у рівних складах Шахтар не міг пройти блок Вереса, а в меншості "гірники" взагалі відійшли назад. Господарі перехопили ініціативу, хоча гострих епізодів довгий час теж не виникало. До 80-х хвилин було тільки два епізоди. Перший: на 54-й Блізніченко виконав переведення на дальній край штрафного, а Сікейра спокійно прийняв м'яч і пробив з гострого кута – вище воріт!

Другий же момент завершився голом! Рівняни заробили кутовий, Кухарук подав на ближню стійку, а там після боротьби м'яч злетів "свічкою". Він опускався до рук Різника, однак Марусич виграв у нього боротьбу й скинув сферу вздовж воріт – Шевченко ж у метушні заштовхав "круглого" в сітку. 1:1!

Патрік ван Леувен за три хвилини до цього випустив В'юнника замість Кащука, але цей хід нічого не дав. В ендшпілі ж матчу на полі з'явились вінгер Педрінью й опорник Кастільйо. Шахтар намагався щось організувати попереду, але спроби виглядали геть хаотично.

Верес же і не думав сідати в низький блок – підопічні Сергія Лавриненка намагалися вирвати перемогу. Рівняни чинили серйозний тиск, виграючи єдиноборства й раз за разом тікаючи в швидкі атаки. Команді не вистачало тільки якісного завершення. Після забитого гола "народний клуб" створив лишень один небезпечний момент – це Шевченко з дистанції приклався у дев'ятку, змусивши Різника виконувати ефектний сейв.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Шахтар вже у 2-му турі нового сезону УПЛ втрачає очки!