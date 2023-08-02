Вже на 5-й хвилині Сікан міг відкривати рахунок, пробиваючи головою по центру, але Паст у стрибку спіймав сферу. В середині тайму Зубков потужно бив з розвороту – впритирку з лівою стійкою. Незабаром Сікан головою замикав навіс Бондаренка в район одинадцятиметрової позначки, однак скерував м'яч над поперечиною.

Сенсація! Шахтар у меншості втратив очки – суперскандальний гол Матвієнка не врятував від нічиєї з Вересом

Блізніченко огризнувся кволим ударом з гострого кута – Різник у падінні забрав. Наприкінці тайму Дахновський вистрілив по центру, але знову кіпер Шахтаря був на місці. Зубков, у свою чергу, головою випробував Паста на пильність. Вже у доданий час "гірники" здобули право на штрафний. Поки воротар Вереса вибудовував стінку, Матвієнко, не чекаючи свистка, пробив у порожні ворота. Скандальний гол зарахували. А за мить гості заробили вилучення – Бондаренко грубо зіграв проти Сікейри.

По перерві Верес зрівняв – навіс з кутового, м'яч завис над воротарським майданчиком, Різник невпевнено намагався дістати сферу, але вона відскочила на дальню штангу, де її замкнув у сітку Шевченко. Попри всі спроби "гірників" забити вдруге, матч так і завершився бойовою нічиєю.