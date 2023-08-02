"Ми у другому поєдинку виходимо з планом, що треба забити швидкий гол, розпочати агресивно, але, на жаль, вдруге це не надто добре виходить. Створюємо достатньо моментів та можливостей для того, щоб забити, але наприкінці атак не доходимо до удару.

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Відповідно, немає реалізації – це наша велика проблема. Плюс червона картка суттєво вплинула на результат: у другому таймі ми вже більше думали про те, як зберегти один бал, а не як атакувати самим.

Щодо моєї активності у нападі... Це більше вимоги тренерського штабу до всіх гравців: просити м'яч вперед, розвивати атаки й працювати максимально вертикально. Не так важливо, хто опиниться на вістрі, – кожен має вриватися і просити пас уперед.

Курйозний гол зі штрафного? Я взяв м'яч, підійшов до арбітра, він мені демонстративно показав на свисток і запитав, чи битиму я по свистку. Я відповів, що ні, поставив м'яч і пробив. Це вже питання до футболістів Вереса, чому вони там не розібралися, але ніяк не до судді та не до мене", – цитує Матвієнка офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у доданий до першого тайму час "гірники" заробили право на штрафний. Поки Євген Паст вибудовував стінку Матвієнко, не чекаючи свистка, пробив у порожні ворота.

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