Матч Вест Бромвіча і Вулверхемптона довелося зупиняти через безлад на трибунах.

Зустріч Кубка Англії було перервано на 79-й хвилині після гола Матеуса Куньї, який зробив рахунок 0:2, через масову бійку вболівальників. Вболівальники кидали на поле сторонні предмети, а також намагалися прорватися на поле.

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Зазначається, що бійка сталася через те, що фанати Вулверхемптона почали святкувати гол поруч із сектором уболівальників господарів. Головний арбітр Том Бремелл перервав матч і повів команди в роздягальню. На відео помітно, що в одного з фанатів обличчя все в крові.

Через приблизно пів години гра відновилася. Вулверхемптон виграв у Вест Бромвіча з рахунком 2:0.

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