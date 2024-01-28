Встреча Кубка Англии была прервана на 79-й минуте после гола Матеуса Куньи, который сделал счет 0:2, из-за массовой драки болельщиков. Болельщики бросали на поле посторонние предметы, а также пытались прорваться на поле.

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Отмечается, что драка произошла из-за того, что фанаты Вулверхэмптона начали праздновать гол рядом с сектором болельщиков хозяев. Главный арбитр Том Брэмелл прервал матч и увел команды в раздевалку. На видео заметно, что у одного из фанатов лицо все в крови.

Спустя примерно полчаса игра возобновилась. Вулверхэмптон выиграл у Вест Бромвича со счетом 2:0.

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