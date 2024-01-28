Англійська футбольна Асоціація провела жеребкування наступного етапу змагань. Команда Михайла Мудрика, якщо здобуде перемогу над Астон Віллою, зіграє проти переможця пари Лідс – Плімут.

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Переможець пари Ліверпуль – Норвіч Сіті зустрінеться або з Уотфордом, або Саутгемптоном, які зіграють між собою 28 січня. Манчестер Сіті протистоятиме аутсайдеру АПЛ Лутону. Манчестер Юнайтед, якщо переможе Ньюпорт, зіграє з Брістоль/Ноттінгем Форест.

Нагадаємо, що всі матчі п'ятого раунду пройдуть на тижні, що починається 26 лютого.

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