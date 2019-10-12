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Мартан: Мрію вийти зі Львовом у Лігу чемпіонів

16:12 49 Читать на русском
Мартан: Мрію вийти зі Львовом у Лігу чемпіонів
Мартан / Фото з відкритих джерел

Бразильський півзахисник Львова Мартан розповів клубному телебаченню про свої футбольні мрії.

 

"Враження від Львова? Дуже холодне місце, оскільки я приїхав сюди зимою. Тут дуже холодно, але місто надзвичайно красиве.

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Чи знаю я якихось українських футбольних легенд? Авжеж, Шевченко. Також мені подобається Степаненко, хоч ми і не грали разом.

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Я мрію аби ми у цьому сезоні вийшли у Лігу чемпіонів. Або хоча б у Лігу Європи. Мінімум – у першу шістку Я завжди мріяв стати футболістом і грати у Лізі чемпіонів і на чемпіонаті світу", – розказав Мартан клубному YouTube-каналу.

Після 10 турів Львів набрав 7 очок і посідає передостанню сходинку турнірної таблиці. Наступний матч "містяни" проведуть з Карпатами у так званому львівському дербі.

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Карпати - Львів Львів Львів Мартан Мартан
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