Мартан: Мрію вийти зі Львовом у Лігу чемпіонів

Бразильський півзахисник Львова Мартан розповів клубному телебаченню про свої футбольні мрії.

"Враження від Львова? Дуже холодне місце, оскільки я приїхав сюди зимою. Тут дуже холодно, але місто надзвичайно красиве.

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Чи знаю я якихось українських футбольних легенд? Авжеж, Шевченко. Також мені подобається Степаненко, хоч ми і не грали разом.

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Я мрію аби ми у цьому сезоні вийшли у Лігу чемпіонів. Або хоча б у Лігу Європи. Мінімум – у першу шістку Я завжди мріяв стати футболістом і грати у Лізі чемпіонів і на чемпіонаті світу", – розказав Мартан клубному YouTube-каналу.

Після 10 турів Львів набрав 7 очок і посідає передостанню сходинку турнірної таблиці. Наступний матч "містяни" проведуть з Карпатами у так званому львівському дербі.

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