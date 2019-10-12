Мартан: Мечтаю выйти со Львовом в Лигу чемпионов

Бразильский полузащитник Львова Мартан рассказал клубному телевидению о своих футбольных мечтах.

"Впечатления от Львова? Очень холодное место, поскольку я приехал сюда зимой. Здесь очень холодно, но город очень красивый.

Мартан прокомментировал провальную серию Львова в родных стенах – команда не выигрывает дома уже восемь месяцев

Знаю ли я каких-то украинских футбольных легенд? Конечно, Шевченко. Также мне нравится Степаненко, хоть мы и не играли вместе.

ПФК Львов может исчезнуть к зиме, – ТаТоТаке

Я мечтаю, чтобы мы в этом сезоне вышли в Лигу чемпионов. Или хотя бы в Лигу Европы. Минимум – в первую шестерку Я всегда мечтал стать футболистом и играть в Лиге чемпионов и на чемпионате мира", – рассказал Мартан клубному YouTube-каналу.

После 10 туров Львов набрал 7 очков и занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы. Следующий матч "горожане" проведут с Карпатами в так называемом львовском дерби.

Львов побил антирекорд чемпионатов Украины, принадлежащий Карпатам