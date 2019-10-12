Мартан: Мечтаю выйти со Львовом в Лигу чемпионов

Бразильский полузащитник Львова Мартан рассказал клубному телевидению о своих футбольных мечтах.
"Впечатления от Львова? Очень холодное место, поскольку я приехал сюда зимой. Здесь очень холодно, но город очень красивый.
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Знаю ли я каких-то украинских футбольных легенд? Конечно, Шевченко. Также мне нравится Степаненко, хоть мы и не играли вместе.
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Я мечтаю, чтобы мы в этом сезоне вышли в Лигу чемпионов. Или хотя бы в Лигу Европы. Минимум – в первую шестерку Я всегда мечтал стать футболистом и играть в Лиге чемпионов и на чемпионате мира", – рассказал Мартан клубному YouTube-каналу.
После 10 туров Львов набрал 7 очков и занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы. Следующий матч "горожане" проведут с Карпатами в так называемом львовском дерби.
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