ПФК Львів може зникнути до зими, – ТаТоТаке

Футболісти Львова у матчі з Олександрією / Фото з відкритих джерел

Ще один український клуб може припинити своє існування вже найближчим часом, а об’єднання львівських футбольних клубів наразі нерентабельне.

Ідея об'єднання Карпат, Львова і Руха далека від втілення в реальність, повідомляє ТаТоТаке.

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По суті, це не об'єднання, а поглинання Карпатами інших львівських клубів, що не влаштовує власників Львова і Руха. Ймовірність такого процесу низька – 10%. Крім того, реалізація даного проекту дорого коштує, а прибуток буде не відразу.

До того ж Львів може припинити існування до кінця сезону 2019/20, можливо, навіть до зими цього року. Керівники львівського клубу зрозуміли, що проект не прибутковий і готові його закрити, розповіли журналісти ТаТоТаке.

Нагадаємо, президентом Львова є бізнесмен Богдан Копитко, а клуб потрапив в УПЛ шляхом обміну назвами юридичних осіб з Вересом.

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