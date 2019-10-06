Львів побив антирекорд чемпіонатів України, що належав Карпатам

Футбольний клуб Львів вчергове увійшов в історію українського футболу зі знаком мінус.

У матчі з луганською Зорею (0:0) Львів продовжив свою домашню безгольову серію до 738 хвилин і встановив, тим самим, новий антирекорд чемпіонатів України, повідомляє Sport.ua.

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Колишнє "досягнення" 17-річної давності, яке належало іншій львівській команді – Карпатам, "синьо-золоті" перевершили на 44 хвилини. Останній раз Львів забивав у рідних стінах ще 13 квітня 2019 року – у матчі з Олександрією (1:2).

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Найтриваліші домашні безгольові серії в чемпіонатах України:

738 хвилин – Львів (13.04.2019 – ...)

694 хвилини – Карпати (10.10.2001 – 12.07.2002)

595 хвилин – Арсенал (10.10.2001 – 03.06.2002)

586 хвилин – Арсенал (10.08.2008 – 23.11.2008)

540 хвилин – Металург З (16.03.2008 – 10.08.2008)

528 хвилин – Кривбас (22.07.2000 – 01.04.2001)

504 хвилини – Ворскла (16.06.2000 – 15.10.2000)

502 хвилини – Харків (14.03.2008 – 02.08.2008)

499 хвилин – Ворскла (15.07.2004 – 11.11.2004)

491 хвилина – Зоря (27.10.1995 – 06.05.1996)

Нагадаємо, Львів після нічиєю з луганцями набрав 7 очок і залишився на передостанній позиції у турнірній таблиці, Зоря з 16-ма заліковими балами четверта.

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