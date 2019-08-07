Мартан прокоментував провальну серію Львова у рідних стінах – команда не виграє вдома вже вісім місяців

Легіонеру львів'ян довелося шукати пояснення невдалій грі на домашній арені.

"Так, вісім місяців без перемог вдома. Дуже соромно перед вболівальниками, вони приходять нас підтримати, а ми настільки довго не можемо відплатити їм перемогою.

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Я б не сказав, що саме вдома ми відчуваємо якісь певні проблеми. Це статистика минулого сезону, в нинішньому, думаю, все буде інакше. Інша справа, що з Динамо і Шахтарем складно грати на будь-якому стадіоні. Після фінального свистка була жорстка розмова в роздягальні. Результат матчу з Динамо – вже в минулому. Всі думки – про матч з Ворсклою. Хочемо реабілітуватися за останні невдачі і здобути перемогу", – цитує Мартана офіційний сайт Львова.

"Містяни" не можуть виграти в домашніх стінах ще з 10 листопада 2018 року, коли команда здолала Арсенал-Київ.

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