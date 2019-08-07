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Мартан прокоментував провальну серію Львова у рідних стінах – команда не виграє вдома вже вісім місяців

07:30 41 Читать на русском
Мартан прокоментував провальну серію Львова у рідних стінах – команда не виграє вдома вже вісім місяців
Мартан / Фото ФК Львів

Легіонеру львів'ян довелося шукати пояснення невдалій грі на домашній арені.

 
Віталій Буяльський 45’
Віталій Буяльський 45+3’
Карлос Де Пена 52’
45’ Віталій Буяльський
45+3’ Віталій Буяльський
52’ Карлос Де Пена

"Так, вісім місяців без перемог вдома. Дуже соромно перед вболівальниками, вони приходять нас підтримати, а ми настільки довго не можемо відплатити їм перемогою.

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Я б не сказав, що саме вдома ми відчуваємо якісь певні проблеми. Це статистика минулого сезону, в нинішньому, думаю, все буде інакше. Інша справа, що з Динамо і Шахтарем складно грати на будь-якому стадіоні. Після фінального свистка була жорстка розмова в роздягальні. Результат матчу з Динамо – вже в минулому. Всі думки – про матч з Ворсклою. Хочемо реабілітуватися за останні невдачі і здобути перемогу", – цитує Мартана офіційний сайт Львова.

"Містяни" не можуть виграти в домашніх стінах ще з 10 листопада 2018 року, коли команда здолала Арсенал-Київ.

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