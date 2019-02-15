4 камбеки на двох, або Англійські арбітри як клуб пихатих ідіотів: реакція соцмереж на матчі Динамо та Шахтаря в ЛЄ

Динамо та Шахтар стартували у раунді плей-офф Ліги Європи з двох результативних нічиїх, але кияни мають значно більше приводу для радості.

Динамо розписало бойову нічию з Олімпіакосом, а Шахтар на власному полі з аналогічним рахунком врятувався проти Айнтрахта. Завдяки двом голам на виїзді київський клуб має хороші шанси пробитись у наступний раунд. Натомість Шахтарю точно доведеться забивати в гостях та думати, як не пропустити без дискваліфікованих Степаненка і Кривцова. "Футбол 24" зібрав реакцію соцмереж на дебютні єврокубкові поєдинки наших грандів у новому році.

Олімпіакос – Динамо: ідеальний результат при посередній грі, інертний Соль та повторення історії

Команда Хацкевича нагадала коментатору каналів "Футбол 1" / "Футбол 2" Роберто Моралесу збірну України на Євро-2016: "Динамо грає флангами, в першу чергу через Циганкова та Вербіча, для суперників вони головна ціль протидії, ключова загроза. По центру ж проти "Олі" було ніяк, взагалі ніяк. Нагадало збірну України на Євро-2016.

Бурда зараз дуже сильний".

Натомість Шахтарю, на думку Моралеса, у Франкфурті буде навіть краще без вилученого Степаненка: "Є Тайсон та Ісмаілі, які роблять 50-70 відсотків голів. Решту Мораєш з Марлосом, але останній сьогодні ніяк не зіграв. Без Кривцова буде сутужно, а без Стьопи лише краще. В темповому футболі проти "орлів" не має чого ловити, тільки рваний ритм, коли вилізає справжня кваліфікація опорників та центрбеків німців, там є персонажі, яких би Олександрія задарма не взяла б".

Шахтар – Айнтрахт: позитив за складного сценарію, абсурдний вчинок Степаненка та черговий фейл Пятова

Блогер Кирило Крижановський вважає, що Динамо повинно проходити Олімпіакос, а новачку киян Франу Солю буде складно влитись в ігровий ансамбль: "Цього суперника можна і потрібно проходити. Але не факт, що наступного разу вони двічі не заб'ють в порожні ворота. Мінімізація помилок в обороні і максимальна активність обох флангів не впродовж 25-ти, а хоча б 70-ти хвилин, дадуть Динамо хороші шанси в домашньому матчі.

За такої гри Солю буде складно вписатися в структуру дій команди. Але не будемо забувати, що це був матч на виїзді в плей-офф єврокубків".

Футбольний менеджер Олександр Ольшанецький скаржиться на індивідуальні помилки гравців Динамо: "З перших хвилин кияни застосували високий пресинг, чим спантеличили господарів. Сюрприз від Олександра Хацкевича був на стільки несподіваним, що, здавалося, Динамо схопило за зябра греків так сильно, що не відпустить поки не випустить з них весь дух. На жаль, низка персональних помилок привела до швидко пропущеного гола. І до другого також...".

Журналіст Роман Бебех: "2:2 в обох матчах – дуже непоганий результат по ходу гри. Головне, що інтрига жива. Але Айнтрахт – це не Олімпіакос".

2:2 в обох матчах - дуже непоганий результат по ходу гри. Головне, що інтрига жива — Роман Бебех (@roman_bebekh) 14 лютого 2019 р.

Блогер Михайло Смоловой відзначив проблеми киян в наступальних діях: "В атаці вікова печаль, але навряд чи це було секретом і загадкою, що буде саме так...".

"Знову непереконлива середина поля киян. В короткий пас – нічого не виходило. Перша довга передача призвела до гола. Шапаренко просто випав з гри. Привіт всім, хто побачив у Колі зимою прогрес. Його заміна напрошувалася ще в перерві", – зазначає блогер Сергій Тищенко.

Екс-хавбек збірної України, а нині експерт на телебаченні Євген Левченко виділив у грі Шахтаря зовсім неочікуваного виконавця: "Відверто, Коваленко сьогодні добре відіграв! 2:2 – справедливий результат. Ще не все втрачено! Упевнений".

Откровенно, Коваленко сегодня хорошо отыграл! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 14 лютого 2019 р.

Можливо, для когось це буде несподіванкою, але Динамо та Шахтар зробили чотири камбеки за два матчі. Соцмережі відзначають характер українських клубів.

Характер українських клубів



4 камбеки за 2 матчі — Serhiy Herts (@serhiy_herts) 14 лютого 2019 р.

Журналіст Євген Зінченко натякає на несправедливе вилучення Тараса Степаненка: "Англійські арбітри – це як мінімум малозрозуміла субкультура, а як максимум клуб пихатих ідіотів".

англійські арбітри це як мінімум малозрозуміла субкультура, а як максимум клуб пихатих ідіотів — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 14 лютого 2019 р.

"Брутальний футбол" робить прогноз, який точно сподобається українським фанатам.