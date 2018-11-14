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Кравченко прооперований – гравець Ворскли пропустить 4-5 місяців

15:14 726 Читать на русском
Кравченко прооперований – гравець Ворскли пропустить 4-5 місяців
Дмитро Кравченко / Фото ФК Ворскла

Хавбек полтавської Ворскли Дмитро Кравченко через важку травму вибув на тривалий термін.

Кравченко зазнав травми у поєдинку Ліги Європи проти Спортінга (1:2).

За попередніми прогнозами лікарів, Кравченку знадобиться від чотирьох до п’яти місяців реабілітаційного періоду, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"На ту хвилину ми були попереду в рахунку, а в португальців ніяк не виходило забити гол. Тому й боротьба, чим ближче до фінального свистка, ставала все жорсткішою. У якийсь момент я відчув сильний удар в ногу. Мені надали допомогу, і я продовжив гру, та невдовзі зрозумів, що далі не зможу, і попросив про заміну", – прокоментував травму сам хавбек.

Нагадаємо, після 4-х турів Ліги Європи Ворскла знаходиться на 3-й сходинці у своїй групі, маючи в активі 3 очки.

Ліга Європи2 турВорскла імені О. Бутовського (Полтава)

Ворскла - Спортінг Лісабон: Четвер 04 жовтня 2018

Ворскла
Матч завершено
1 : 2
Спортінг Лісабон
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Дмитро Кравченко Дмитро Кравченко Ворскла Ворскла Ворскла - Спортінг Лісабон
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