Спортивний директор Маріуполя розповів про завдання "азовців" на поточний сезон УПЛ

Спортивний директор Маріуполя Євген Канана поділився очікуваннями від матчу проти Ворскли та розповів про завдання "азовців" у цьому сезоні чемпіонату України.

"По-перше, грають дві команди, які брали участь в єврокубках. Матч проти Ворскли не менш принциповий, ніж той, який був із Зорею чи Олександрією. В принципі, команди європейського рівня, беруть участь в єврокубках, тому матчі завжди дуже і дуже напружені, дуже серйозні.

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Завдання у Маріуполя поставлене однозначне – бути в першій шістці. Тому нічого страшного немає. Всі хлопці проходили збори, брали участь в теоретичних, практичних заняттях.

Я вважаю, нічого страшного, гравці будуть один одного змінювати, і, дай Бог, хтось із них ще вистрілить так, що забронює місце в основному складі", – розповів Канана телеканалу "Футбол".

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