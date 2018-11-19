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Бабич: Ворскла – наш прямий конкурент, з нею буде серйозний матч

14:34 1 Читать на русском
Бабич: Ворскла – наш прямий конкурент, з нею буде серйозний матч
Олександр Бабич / УПЛ

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився очікуваннями від матчу 16 туру УПЛ проти Ворскли.

"Стан хороший. Робочий... Радує, що травмованих хлопців у нас небагато. Дали відпочити Бикову. Він відіграв 90 хвилин за молодіжну збірну проти Грузії.

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Гарний настрій. Сподіваємося, через тиждень він у нас таким теж буде. Хотілося б, щоб уболівальники прийшли в суботу на стадіон і вболівали за нас. Все-таки ми граємо для глядачів. Ворскла – наш прямий конкурент, тому матч буде дуже серйозним і нам потрібна підтримка нашого 12-го гравця", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

Матч Маріуполь – Ворскла відбудеться 24 листопада о 14:00.

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Маріуполь - Ворскла: Субота 24 листопада 2018

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Ворскла Ворскла Маріуполь Маріуполь Олександр Бабич Олександр Бабич Маріуполь - Ворскла
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