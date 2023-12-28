Француз переживає непростий період у складі манкуніанців. Антоні Марсьяля постійно критикують за його форму та низьку результативність, а з головним тренером команди Еріком Тен Хагом він не ладнає.

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За інформацією La Gazzetta dello Sport, за форвардом Манчестер Юнайтед уважно стежить Інтер. Щоб не втрачати Марсьяля безкоштовно, керівництво манкуніанців може розглянути продаж гравця вже взимку.

Нагадаємо, що чинна угода француза з Манчестер Юнайтед закінчується влітку 2024 року. В поточному сезоні він зіграв у 19 матчах, забивши два голи та оформивши два асисти.

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