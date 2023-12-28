Француз переживает непростой период в составе манкунианцев. Антони Марсьяля постоянно критикуют за его форму и низкую результативность, а с главным тренером команды Эриком Тен Хагом он не ладит.

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По информации La Gazzetta dello Sport, за форвардом Манчестер Юнайтед внимательно следит Интер. Чтобы не терять Марсьяля бесплатно, руководством манкунианцев может рассмотреть продажу игрока уже зимой.

Напомним, что действующее соглашение француза с Манчестер Юнайтед истекает летом 2024 года. В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах, забив два гола и оформив два ассиста.

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