Манчестери переживають важкий сезон. Пеп Гвардіола видав найгірший старт чемпіонату в кар'єрі, а Уле Гуннар Сульшер вильотом з Ліги чемпіонів спровокував нову хвилю чуток про звільнення. Дербі було дуже важливим для обох команд. І в плані результату, і в плані якості гри.

Манчестер Юнайтед повернувся до схеми з ромбом (хоча це більше було схоже на квадрат) у півзахисті, а Погба на фоні розмов про трансфер з'явився в стартовому складі. Манчестер Сіті мусив обійтися без Агуеро, який ще не набрав форму після травми.

Суперники розпочали дуже обережно, не ризикували, зайвий раз перестраховувалися. Ніхто не мав територіальної переваги, контроль м'яча здійснювався на власній половині, а вихід в атаку – дальніми передачами в обхід насиченого центру поля.

До середини першого тайму Юнайтед і Сіті не створили жодного моменту. Потім гра трішки активізувалася, однак гольових нагод все одно було обмаль. Господарі могли забивати на кутових, але Магуайр і Ліндельоф замикали подачі неточними ударами, а Мактоміней не встиг на дальню стійку.

Гості організували одну прекрасну контратаку: вийшли через лівий фланг, Жезус протягнув м'яч до штрафного, де Брюйне вивів на удар Мареза. Але дуель виграв Де Хеа, а сам Кевін погано зіграв на добиванні. Ось і все, що Сіті запропонував у першому таймі, якщо не рахувати напівшанси Стерлінга (прорвався – заблокували) і Жезуса (жахливо пробив у дотик).

Найцікавіше трапилося відразу по перерві. МЮ класно подолав пресинг на лівому фланзі та вибіг у контрвипад – Рашфорд відгукнувся на простріл Фернандеша та отримав по нозі від Вокера. Арбітр призначив пенальті, але VAR показав, що Маркус перебував в офсайді. Згодом "дияволи" побудували ще одну хорошу контру зусиллями Фреда та Погба, але Рашфорд жахливо її завершив.

Сіті спробував закріпитися з м'ячем у чужих володіннях. У господарів були п'ятихвилинки, коли вони замикали суперника в штрафному майданчику, але реальних моментів все одно не виникало. Можна пригадати лише скидку Жезуса під удар де Брюйне – на місці Магуайр.

До фінального свистка команди так і не спромоглися запалити гру. Де Брюйне зі штрафного пробив у стінку, а Фернандеш здалеку вистрелив у руки Едерсону. Здається, всі були згодні на нічию. Дуже нудне дербі – 0:0. Манчестер Юнайтед набрав 20 очок, Манчестер Сіті – 19. Вони посідають 7 і 8 місця відповідно.

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