Райола: Для Погба в Манчестер Юнайтед все завершено
Одіозний агент Міно Райола, який представляє інтереси скандального французького півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба, підтвердив намір свого клієнта покинути англійський клуб.
"Можу сказати, що для Поля Погба в Манчестер Юнайтед все завершено", – цитує слова Райоли журналіст Фабріціо Романо на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.
Погба розглядає варіант втечі з Манчестер Юнайтед – він вже робив так раніше
Цікаво, що Райола не уточнив, чи покине француз англійську команду в січневе трансферне вікно чи залишиться з "червоними дияволами" до кінця сезону. Контракт хавбека з Манчестер Юнайдет закінчується влітку 2022 року.
27-річний гравець у поточному сезоні провів за команду Сульшера 13 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі.
Чергова ганьба Барселони, Моурінью і Мілан втримали вершини, шоу лідерів у Німеччині, грабіжник Вернер – огляд вікенду