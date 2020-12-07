"Можу сказати, що для Поля Погба в Манчестер Юнайтед все завершено", – цитує слова Райоли журналіст Фабріціо Романо на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Погба розглядає варіант втечі з Манчестер Юнайтед – він вже робив так раніше

Цікаво, що Райола не уточнив, чи покине француз англійську команду в січневе трансферне вікно чи залишиться з "червоними дияволами" до кінця сезону. Контракт хавбека з Манчестер Юнайдет закінчується влітку 2022 року.

27-річний гравець у поточному сезоні провів за команду Сульшера 13 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі.

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