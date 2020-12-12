Манчестеры переживают тяжелый сезон. Пеп Гвардиола выдал худший старт чемпионата в карьере, а Уле Гуннар Сульшер вылетом из Лиги чемпионов спровоцировал новую волну слухов об увольнении. Дерби было очень важным для обеих команд. И в плане результата, и в плане качества игры.

Манчестер Юнайтед вернулся к схеме с ромбом (хотя это больше было похоже на квадрат) в полузащите, а Погба на фоне разговоров о трансфере появился в стартовом составе. Манчестер Сити вынужден был обойтись без Агуэро, который еще не набрал форму после травмы.

Соперники начали очень осторожно, не рисковали, лишний раз перестраховывались. Никто не имел территориального преимущества, контроль мяча осуществлялся на своей половине, а выход в атаку – дальними передачами в обход насыщенного центра поля.

К середине первого тайма Юнайтед и Сити не создали ни одного момента. Затем игра немного активизировалась, однако голевых моментов все равно было мало. Хозяева могли забивать на угловых, но Магуайр и Линделеф замыкали подачи неточными ударами, а Мактоминей не успел на дальнюю штангу.

Гости организовали одну прекрасную контратаку: вышли через левый фланг, Жезус протащил мяч до штрафной, де Брюйне вывел на удар Мареза. Но дуэль выиграл Де Хеа, а сам Кевин плохо сыграл на добивании. Вот и все, что Сити предложил в первом тайме, если не считать полушансы Стерлинга (прорвался – заблокировали) и Жезуса (ужасно пробил в касание).

Самое интересное случилось сразу после перерыва. МЮ классно преодолел прессинг на левом фланге и выбежал в контрвыпад – Рашфорд откликнулся на прострел Фернандеша и получил по ноге от Уокера. Арбитр назначил пенальти, но VAR показал, что Маркус находился в офсайде. Потом "дьяволы" построили еще одну хорошую контру усилиями Фреда и Погба, но Рашфорд ужасно ее завершил.

Сити попытался закрепиться с мячом в чужих владениях. У хозяев были пятиминутки, когда они запирали соперника в штрафной, но реальных моментов все равно не возникало. Можно вспомнить лишь скидку Жезуса под удар де Брюйне – на месте Магуайр.

До финального свистка команды так и не смогли зажечь игру. Де Брюйне со штрафного пробил в стенку, а Фернандес издалека выстрелил в руки Эдерсону. Кажется, все были согласны на ничью. Очень скучное дерби – 0:0. Манчестер Юнайтед набрал 20 очков, Манчестер Сити – 19. Они занимают 7 и 8 места соответственно.

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