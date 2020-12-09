РБ Лейпциг втримав перемогу над Манчестер Юнайтед у матчі 6-го Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу РБ Лейпциг – Манчестер Юнайтед.

Вже у самому дебюті поєдинку Анхеліньо вивів РБ Лейпциг вперед у рахунку, точно пробивши у кут після передачі Забітцера. Трохи пізніше іспанець класним навісом знайшов Айдару, а гол Орбана скасували через офсайд.

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У другій половині Клюйверт, здавалось, добив Манчестер, проте манкуніанці відповіли голом Бруну Фернандеша з пенальті та автоголом Конате, але на більше "червоні дияволи" не спромоглись.

Таким чином, РБ Лейпциг набрав 12 очок та завершив групу H на першому місці (щоправда, сьогодні ввечері ПСЖ може потіснити німців, якщо обіграє Істанбул Башакшехір у поєдинку, який був зупинений). Манчестер Юнайтед з 9 пунктами фінішував третім.

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