Баварія все ще найкраща команда світу

Чинний переможець турніру ні на йоту не став слабшим. Перемога не розслабила Баварію, і прямо зараз команда Хансі Фліка виглядає фаворитом цьогорічної Ліги чемпіонів. Група у мюнхенців була не найскладніша, але не зазнати жодної поразки у двох матчах проти Атлетіко дорогого коштує. Особливо це стосується другого матчу, де німці дали можливість зіграти молоді та резервістам. Виходить, у Баварії вистачає глибини складу для нових звершень.

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Зауважте, результати команди дозволяють не згадувати, що Роберт Лєвандовскі поки не нагадує ту гольову машину, яку ми бачили минулого сезону. Так, поляк забив три голи у чотирьох матчах, але рік тому ми бачили 10 м'ячів у 5 зустрічах. Мюллєр, Коман, Кімміх, Горецка та Гнабрі готові й беруть на себе відповідальність за результат, коли це потрібно.

Ханс-Дітер Флік може бути задоволеним, адже його дітище вже зараз виглядає дуже переконливо. Водночас у Баварії помітний потенціал до покращення виключно завдяки внутрішнім резервам. Є всі підстави чекати, що весною мюнхенці наберуть найкращу форму і вселятимуть страх будь-якому супернику.

Рамос – це і є Реал

Вже після жеребкування Зінедін Зідан мав чимало причин для переживань – Реал потрапив у "квартет смерті". Однак у реальності проблеми виникли там, де їх ніхто не чекав – мадридці двічі поступилися Шахтарю.

Підсумкове перше місце не повинне вводити в оману. Реал перебуває у кризі, і лише катастрофа Інтера врятувала Мадрид від ганьби. Гаразд, не лише це. Серхіо Рамос своєю грою доводить, що Флорентіно Перес мусить продовжити контракт зі своїм капітаном на будь-яких умовах і на той термін, який назве сам гравець. Важливішої постаті у команді просто немає.

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Восени Рамос не завжди був доступний через травми. Матчі з ним і без нього яскраво продемонстрували залежність команди від 34-річного іспанця. Зі своїм капітаном Реал схожий на гранда, який може обіграти будь-кого. Без Рамоса, таке враження, що всі інші гравці "вершкових" стають менш майстерними. Такі речі важко описати раціонально, але якщо ви бачили більше 5 матчів Реала у цьому сезону, то безумовно все розумієте.

Холанд здатний на більше, ніж Борусія

Дивуватися рекордам Ерлінга Холанда – моветон. Потрібно звикнути, що норвежець з легкістю колекціонує досягнення і не дивиться на статус суперників чи турнірів. Холанд став найкращим бомбардиром групового етапу. Також шість голів забили Неймар, Рашфорд та Мората, але Ерлінг зіграв лише 4 матчі.

Переоцінити значення світловолосого гіганта для "джмелів" вкрай важко. Не минув навіть рік, а Борусія вже не знає, як грати без свого головного бомбардира. Холанд навіть напівмоменти може перетворити у гол – більше у Дортмунді таких гравців немає.

Подейкують, що Реал панує трансфер Холанда на літо 2022 року. Якщо йдеться про бажання дати форварду час для росту, то варто переглянути свої наміри. Ерлінг уже переріс Борусію і готовий до нового кроку, який ця команда зробити просто нездатна. Існує ризик повторити долю Джейдона Санчо, який "пересидів" і більше не творить магію. Холанду пора у топ-клуб.

Неймар і Мбаппе готують новий подвиг ПСЖ

Фінал минулорічного розіграшу лише додав Парижу впевненості. Стримана трансферна кампанія демонструє, що ПСЖ вірить у цю команду, яка й сама не проти замахнутися на більше. З Неймаром і Мбаппе просто не могло бути інакше.

Французи потрапили у дуже непросту групу і відразу максимально ускладнили собі життя, програвши перші матчі проти МЮ та Лейпцига. Колектив Томаса Тухеля складно починав сезон і в чемпіонаті, але з часом набрав необхідні кондиції. Коли це стало потрібно, ПСЖ без проблем вигравав і заслужено посів перше місце у групі.

Можна не сумніватися, що Неймар і Мбаппе зроблять все можливе для перемоги в ЛЧ. Їм вона необхідна саме зараз. Наступного літа Кіліан може піти в Реал, або ж у Париж приїде Мессі, і доведеться ділити лаври з ним. Нинішні зірки ПСЖ не просто амбітні, а доводять це на полі. Щонайменше другий фінал поспіль зовсім не буде сюрпризом.

Мессі вичерпав себе у Барселоні

Влітку фанати Барселони раділи, що Мессі нікуди не пішов. За якихось три місяці настрої сильно змінилися. Сам Лео свого рішення не змінив, а його гра схожа на те, що аргентинець просто "відбуває номер".

В Лізі чемпіонів Барса починала потужно, обігравши Ювентус і не відчувши проблеми з Динамо та Ференцварошем. Пізніше з'ясувалося, що цьому Куман повинен завдячувати Ансу Фаті. Після травми іспанця легкість у гру каталонців ніби випарувалася.

Мессі у нинішньому сезоні не провів жодного яскравого матчу. Схоже, у нього справді немає мотивації грати за цю команду. Навіть очна дуель проти Роналду не змогла оживити в ньому запал до боротьби. Однак найгірше те, що зараз Барса справді виглядає краще, коли Мессі не на полі. "Синьо-гранатові" вперше з 2007-го не змогли виграти свою групу ЛЧ.

Роналду отримав ідеального партнера в Ювентусі

У що грає Ювентус Андреа Пірло, досі загадка. Молодому аленатторе пощастило почати тренерську кар'єру і такому колективі, який дозволяє маскувати помилки наставника. Наразі головним здобутком наставника "б'янконері" можна назвати трансфер Альваро Морати. Кажуть, Пірло особисто лобіював кандидатуру іспанця.

Не секрет, що ділити поле з Роналду здатен не кожен форвард. Мауріціо Саррі так і не зміг "вписати" у схеми Пауло Дибалу, а Пірло взагалі переважно тримає аргентинця у запасі. Це і не дивно, зважаючи на взаємодію Морати і Роналду. Альваро легко погодився на роль "другої скрипки", і робить це чудово.

Поки Роналду лікувався від коронавірусу, Мората тягнув на собі команду, а після повернення Кріштіану сформував з ним ідеальний дует. Футбольного інтелекту Альваро вистачає, щоб створювати простір для португальця чи допомагати відволікати суперника. Це ще не та магія, яка була у Реалі з Бензема, але початок просто блискучий.

Казка Аталанти закінчується

Два останні сезони Аталанта творила неймовірні речі, як у чемпіонаті, так і на євроарені. Колектив Джан П'єро Гасперіні дійшов до тієї стадії розвитку, що від нього вже чекають подібних звершень. За іронією долі саме з цим виникли проблеми.

У Бергамо вперше за багато років зуміли обійтися без продажу лідерів і навіть подбали про глибину складу. Але механізм не працює, як йому належить. Проблеми є і в Серії А, і в Лізі чемпіонів. Апогеєм стала інформація ледь не про бійку між Гасперіні та Папу Гомесом. Керівництво вдалося оперативно зам'яти ситуацію.

Група в Аталанти була не дуже складна, але з виходом у плей-офф виникли проблеми. Нехай несподівана перемога на Енфілді над знекровленим Ліверпулем не вводить у оману – "Дея" вже не та прудконога команда, якою захоплювалася вся Європа. Втрата очок з Мітьюлландом і дуже важкі матчі проти Аякса оголили кризу бергамасків. Гасперіні доведеться створити нове диво, але перезапустити цикл завжди важче, ніж створювати з нуля.

Манчестер Юнайтед стає багатим невдахою

В АПЛ Уле Гуннар Сульшер заслужив статус кошмару для авторитетів. Норвежець уміє нівелювати силу більш статусних команд і здобути несподіваний результат. Все б нічого, але ми говоримо про Манчестер Юнайтед. Такій команді не личить звання андердога.

У Лізі чемпіонів все та ж історія. Поки від МЮ нічого не чекали, команда сенсаційно прибила ПСЖ і Лейпциг. Здавалося, плей-офф уже в кишені, але трапився виїзд у Стамбул. В останніх двох матчах було достатньо набрати одне очко – манкуніанці без шансів програли.

Манчестер Юнайтед справді стає клубом, який бездарно використовує свій потенціал. Одна справа декларувати найвищі прибутки, зовсім інша – досягати успіху на футбольному полі. Схоже, керівництво не турбують спортивні невдачі, поки все гаразд із фінансами.

Прокляття Конте працює

Антоніо Конте ніколи не виводив свої команди далі чвертьфіналу ЛЧ. Але це було лише раз, ще тричі він навіть не виходив з групи. Звичайно, говорити про закономірність занадто гучно, але не визнати, що італієць має серйозні проблеми з головним клубним турніром Європи, теж не можна.

Капелло й Конте влаштували перепалку в прямому ефірі через провальну тактику Інтера проти Шахтаря

Цьогоріч Інтер посів останнє місце у групі, в якій вважався фаворитом. Загалом за два сезони з Конте міланці виграли лише 3 з 12 матчів ЛЧ. Після гри з Шахтарем Антоніо у прямому ефірі сварився з Капелло, що виглядало просто комічно. В Італії цілком закономірно говорять про провал і необхідність за будь-яку ціну виграти Скудетто.

Схоже, Конте й сам не розуміє, чому знову провалився у Європі. Цілком справедливо говорити про прокляття Конте у ЛЧ. Якщо не забули, то Макс Аллегрі в перший же рік після того, як замінив Антоніо в Ювентусі, вивів "б'янконері" у фінал. В Інтері зараз теж не бракує класних гравців. Містика та й годі...

Динамо і Шахтар по-різному виконали завдання-мінімум

Якби до початку групового етапу нам сказали, що обидва наші гранди вийдуть у євровесну, ми були б задоволені. Квартети киянам і донеччанам випали не з найлегших, але вони з честю впоралися із завданням, хоч і по-різному.

Від Динамо очікувань було більше. Мірча Луческу провів киян крізь сито кваліфікації і не збирався ганьбитися у групі. Ще й грати довелося проти кризової Барселони та "сирого" Ювентуса. Зрозуміло, що випереджати Ференцварош було необхідно, але від киян чекали очок і в матчах з лідерами. На ділі вийшло, що гранди влаштували свої розбірки, а Динамо з Ребровим – свої. Лігу Європи Київ отримав заслужено.

Щодо Шахтаря було більше хвилювань. Останнє місце у групі нікого б не здивувало. Підопічні Луїша Каштру розпочали сенсаційно – з перемоги у Мадриді та нічиєї проти Інтера. А далі 0:10 за два матчі з Гладбахом... Плей-офф ЛЄ, звісно, непогано, але Шахтар залишив дивне почуття неповноцінності. Посісти одне з перших місць у такій групі було б подвигом. З іншого боку, Борусії ж це вдалося. Тепер "гірники" у Лізі Європи мусять доводити, що успіхи з Інтером і Реалом – не випадковість.

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