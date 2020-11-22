Манчестер Сіті жахливо розпочав АПЛ 2020/21. У 8-ми матчах підопічні Гвардіоли виграли лише тричі, а сам наставник встановив особистий антирекорд.

Тоттенхем під керівництвом Жозе Моурінью завдав Ман Сіті другої поразки у 8-ми турах Прем'єр-ліги. Підопічні Хосепа Гвардіоли набрали лише 12 очок та розмістилися в нижній половині турнірної таблиці.

Тоттенхем – Манчестер Сіті – 2:0 – відео голів та огляд матчу

49-річний іспанець ще жодного разу в тренерській кар'єрі не розпочинав сезон настільки погано. Ще ніколи його команди (Барселона, Баварія чи Ман Сіті) не набирали у перших 8-ми поєдинках чемпіонату так мало залікових пунктів, зазначає Squawka. Зауважимо, буквально кілька днів тому Гвардіола підписав новий трирічний контракт з клубом.

Цікаво, що наразі Сіті має ще й негативну різницю забитих/пропущених голів – 10 проти 11. В наступному турі "містяни" прийматимуть Бернлі, який посідає передостаннє місце в чемпіонаті.

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