Манчестер Юнайтед і Челсі контактували з Кавані – він мав перейти в Атлетіко

Форвард французького Парі Сен-Жермен Едінсон Кавані продовжує приваблювати провідні клуби Європи. На уругвайця тепер претендують і англійські гранди.

Представники МЮ та Челсі виходили на Кавані, стверджує L'Equipe.

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За інформацією видання, "червоні дияволи" готові зробити пропозицію Кавані, якщо проб'ються до Ліги чемпіонів. Натомість лондонці готові підписати досвідченого нападника без попередніх умов.

Незабаром 32-річний уругваєць повинен зустрітися зі спортивним директором ПСЖ Леонардо, щоб обговорити своє майбутнє. Якщо парижани погодяться відпустити Кавані взимку, то Челсі зробить пропозицію про трансфер.

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Крім того, форвард нібито має погоджений 2-річний контракт із мадридським Атлетіко. Кавані може опинитися на Ванда Метрополітано наступного літа в статусі вільного агента. Проте, підпис під угодою він ще не поставив.

У нинішньому сезоні Едінсон Кавані провів лише 12 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів.

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