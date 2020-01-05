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ПСЖ планує грандіозну кадрову революцію – клуб готовий попрощатися з сімома гравцями

21:15 616 Читать на русском
ПСЖ планує грандіозну кадрову революцію – клуб готовий попрощатися з сімома гравцями
Леандро Паредес та Едінсон Кавані / RMC

Французький гранд запланував серйозну кадрову чистку після закінчення поточного сезону.

Парижани не мають наміру продовжувати контракти з Едінсоном Кавані та Тома Меньє, які закінчуються влітку 2020 року. Також французький гранд готовий виставити на трансфер цілий ряд гравців, інформує Sport.es.

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До списку на вихід потрапили Леандро Паредес, Тільйо Керер, Ідрісса Гуйє, Андер Еррера та Юліан Дракслер. За цих гравців ПСЖ планує в сумі отримати 140 млн євро.

Зазначимо, що Гуйє та Еррера перейшли у ПСЖ влітку 2020 року з Евертона та Манчестер Юнайтед відповідно. Щодо Дракслера, то німецьким хавбеком цікавиться Герта та Севілья, перехід може відбутись вже цієї зими. Паредес має варіанти у Серії А та АПЛ, а Керер може повернутися у Бундеслігу.

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