Кавані приєднається до Атлетіко влітку, – Ді Марціо

Нападник ПСЖ Едінсон Кавані домовився з Атлетіко щодо умов свого переходу.

Едінсон Кавані влітку перейде в Атлетіко на правах вільного агента, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо у своєму твіттері.

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За інформацією журналіста, клуби погодили всі нюанси переходу, а сам футболіст підпише контракт терміном на два роки.

До слова, Кавані вирішив покинути ПСЖ, оскільки програв конкуренцію Мауро Ікарді. На рахунку уругвайського нападника 10 поєдинків у складі парижан та три забиті голи.

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