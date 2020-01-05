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Кавані приєднається до Атлетіко влітку, – Ді Марціо

16:54 281 Читать на русском
Кавані приєднається до Атлетіко влітку, – Ді Марціо
Едінсон Кавані / AFP

Нападник ПСЖ Едінсон Кавані домовився з Атлетіко щодо умов свого переходу.

Едінсон Кавані влітку перейде в Атлетіко на правах вільного агента, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо у своєму твіттері.

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За інформацією журналіста, клуби погодили всі нюанси переходу, а сам футболіст підпише контракт терміном на два роки.

До слова, Кавані вирішив покинути ПСЖ, оскільки програв конкуренцію Мауро Ікарді. На рахунку уругвайського нападника 10 поєдинків у складі парижан та три забиті голи.

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Теги
Трансфери Іспанія ПСЖ ПСЖ Трансфери ПСЖ Едінсон Кавані Едінсон Кавані Атлетіко Атлетіко
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