Марадона відсудив у Dolce & Gabbana кругленьку суму через Наполі, моду та історію

Легендарний Дієго Армандо Марадона продовжує стабільно потрапляти в скандальні ситуації. Цього разу керманич Хімнасії Ла-Плати позивався до італійського будинку моди Доменіко Дольче та Стефано Габбани.

Влітку 2016-го Dolce & Gabbana організували показ на одній із центральних вулиць Неаполя. Натхненням для нової колекції відомих модельєрів стали суто італійські мотиви на кшталт кальчо.

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Пригадав будинок моди й найславніші часи місцевого Наполі, коли його кольори захищав Марадона. Блакитна дизайнерська футболка нагадує ігрове екіпірування "партенопейців" середини 80-х. Лише замість лого титульного спонсора з'явився напис Sophie (на честь культової акторки Софі Лорен), а ось на спині – все традиційно – "десятка" та прізвище місцевого бога Maradona.

Сам аргентинець спочатку був у захваті від колекції, назвавши її чудовим жестом любові до Неаполя. Проте, поміркувавши рік, змінив свою думку й звернувся до адвокатів. Мовляв, славне ім'я Марадони під час показу використали без дозволу. Сума претензій – 1 млн доларів.

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Диспозиція сторін була простою. Юристи зіркового аргентинця наполягали на тому, що його ім'я є зареєстрованою торговою маркою, тому доведеться заплатити за несанкціоноване використання. Натомість будинок моди наполягав, що лише вшанував Неаполь і Марадону персонально, а заробляти на ньому не збирався і навіть не випустив футболки в тираж.

Вочевидь, саме останній пункт і врятував дизайнерів від серйозних проблем. З'ясувавши всі деталі та опрацювавши рекламні контракти аргентинця, суд Мілана наприкінці 2019-го ухвалив рішення на користь позивача і зобов'язав Dolce & Gabbana виплатити йому компенсацію у розмірі 70 тисяч євро.

Це, звісно, не майже півмільйона доларів, які дон Дієго колись відсудив у китайської компанії онлайн-ігор. Але на 1-2 шалених вечірки в стилі Марадони точно вистачить...

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