Манчестер Юнайтед и Челси контактировали с Кавани – он должен был перейти в Атлетико

Форвард французского Пари Сен-Жермен Эдинсон Кавани продолжает привлекать внимание ведущих клубов Европы. На уругвайца теперь претендуют и английские гранды.

Представители МЮ и Челси выходили на Кавани, утверждает L'Equipe.

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По информации издания, "красные дьяволы" готовы сделать предложение Кавани, если пробьются в Лигу чемпионов. В свою очередь лондонцы готовы подписать опытного нападающего без предварительных условий.

Вскоре 32-летний уругваец должен встретиться со спортивным директором ПСЖ Леонардо, чтобы обсудить свое будущее. Если парижане согласятся отпустить Кавани зимой, то Челси сделает предложение о трансфере.

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Кроме того, форвард имеет якобы согласованный 2-летний контракт с мадридским Атлетико. Кавани может оказаться на Ванда Метрополитано следующим летом в статусе свободного агента. Однако, подпись под соглашением он еще не поставил.

В нынешнем сезоне Эдинсон Кавани провел лишь 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей.

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