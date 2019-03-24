Манчестер Юнайтед готує 250 млн євро на придбання трьох талантів збірної Португалії

"Червоні дияволи" планують серйозно підсилитися гравцями із Португалії.

Керівництво манкуніанського клубу хоче підсилити команду та готує солідну трансферну кампанію влітку.

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Зокрема, Mirror повідомляє, що Манчестер Юнайтед готовий витратити 250 млн євро на придбання молодих зірок чемпіонату Португалії. Мова про 19-річного Жоао Феліша, 21-річного Рубена Діаша (обидва футболісти виступають за Бенфіку), та Бруну Фернандеш, який представляє Спортінг

Зазначеними португальцями також цікавлять Барселона, Манчестер Сіті та Ювентус. Раніше повідомлялося, що "б'янконері" готові витрати на придбання Жоао Феліша 120 млн євро.

До слова, Рубен Діаш з перших хвилин протистояв збірній України в першому матчі відбору до Євро-2020. Жоао Феліш залишився на лаві запасних, а Бруну Фернандеш покинув розташування чемпіонів Європи перед матчем проти "синьо-жовтих".

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