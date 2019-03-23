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Роналду: Лівий захисник збірної України жорсткіший за інших гравців "синьо-жовтих"

16:42 5952 Читать на русском
Роналду: Лівий захисник збірної України жорсткіший за інших гравців "синьо-жовтих"
Миколенко та Роналду / фото з відкритих джерел

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду поділився враженнями від стартового матчу відбору до Євро-2020 проти України.

 

"Оцінити збірну України? Андрій Шевченко робить гарну роботу в команді. Ви не мали багато шансів, проте здобули результат. Це був хороший матч.

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Я грав на різних ділянках поля. Українці достатньо коректні гравці, можливо, лівий захисник жорсткіший за інших (мова, судячи з усього, про Віталія Миколенка – прим.)

Невдалий старт Португалії? Рано казати, все лише починається. Ми зіграємо сильніше, обов'язково", – цитує Роналду FootBoom.

Нагадаємо, збірна України на Естадіу да Луж зіграла в нульову нічию з Португалією в стартовому матчі відбору до Євро-2020. Наступний поєдинок підопічні Шевченка зіграють у понеділок, 25 березня проти збірної Люксембургу.

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Теги
Євро-2020 Португалія - Україна Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія Португалія
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