Астон Вілла гостювала у Брайтона на Амексі. Теоретично бірмінгемці могли дозволити собі навіть поразку, але був ризик підпустити Тоттенхем на дистанцію в один заліковий бал. Не дуже хороший розклад, враховуючи бажання "вілланів" залишитись у зоні ЛЧ.

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Команда Роберто Де Дзербі ж просто бажала перервати 6-матчеву безвиграшну серію. "Чайки" налаштувались, як слід, на відміну від суперника. Підопічні Унаї Емері після феєричного провалу з Олімпіакосом (2:4) провели ще більш бездарний поєдинок, завдавши 2 удари за 100 з гаком хвилин – проти 15 у господарів.

Ще один постріл не пішов у статистику, адже це був гол Гросса, який не зарахували з офсайду. На 86-й же хвилині Брайтон заробив пенальті внаслідок фолу Конси проти Адінгра. Жоау Педро не зміг пробити Ольсена з "позначки", але одразу ж зіграв на добиванні – 1:0! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Роберто Де Дзербі святкує першу з 10 березня перемогу в АПЛ, а Унаї Емері залишається на четвертій позиції. От тільки Тоттенхем відстає лишень на сім очок – і у лондонців ще дві гри у запасі. Боротьба за останню путівку в ЛЧ, схоже, триватиме до кінця.

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