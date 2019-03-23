toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ПОРТУГАЛІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Як Миколенко вирубав Караваєва у матчі Португалія – Україна: курйоз дня не пройшов повз світові ЗМІ

18:13 3195 Читать на русском
Як Миколенко вирубав Караваєва у матчі Португалія – Україна: курйоз дня не пройшов повз світові ЗМІ
Португалія – Україна: Миколенко не пошкодував партнера Караваєва

Віталій Миколенко провів солідний матч проти Роналду і компанії, але відзначився і кумедним епізодом. Олександр Караваєв став жертвою його могутнього удару в матчі відбору Євро-2020 Португалія – Україна.

 

Україна зупинила Португалію, а наші хлопці боролись настільки відчайдушно, що не шкодували ні чужих, ні своїх. Коли Бернарду Сілва здійснив набіг у штрафний команди Андрія Шевченка, його вдалось нейтралізувати лише спільними зусиллями. Після цього Караваєв відкинув м'яч на Миколенка, а той у відповідь... нокаутував свого ж партнера. На щастя, капітан Зорі – людина витривала! "Знешкодження року", – жартує відомий іспанський ресурс Memedeportes, який полюбляє такі курйози.

Португалія – Україна: Пятов рятує план Шевченка, Роналду і Мораєс тринькають – у нас нові лідери, у суперника прокляття

"Будьте обережні! Миколенко вибиває м'яч і розбиває обличчя партнера Караваєва. У заповільненій зйомці це виглядає ще краще", – додає аргентинський ESPN.

"Миколенко б'є Караваєва: який удар! Український захисник отримує м'яч від свого колеги і...", – пише італійський Sport Mediaset.

Роналду: Лівий захисник збірної України жорсткіший за інших гравців "синьо-жовтих"

Цей епізод уже встигли порівняти з тим, що сталось між гравцями Ліверпуля Ловреном і Мілнером у матчі ЛЧ проти Роми.

Загалом Миколенко здійснив 3 вдалі спроби відбору з 3-х спроб і виграв 6 з 13 єдиноборств. Віталій виконав 24 точні передачі з відсотком 82. Одного разу успішно продемонстрував свій дриблінг. Активно діяв по всьому лівому флангові, не лише на своїй половині. Виявився найкращим у гостей за перехопленнями (3). Міг стати антигероєм і привезти пенальті в компенсований час, якби суддя дуже хотів витягнути Португалію, але це було б десь так само несправедливо, як наша перемога.

А тим часом португальські, англійські, італійські та французькі фанати захоплюються грою Миколенка. Так, 19-річного захисника (наймолодший у той вечір на Ештадіу да Луж!) не проти бачити в Інтері: "Бравіссімо, Миколенко. П'єро (Аусіліо, спортивний директор Інтера – прим. "Футбол 24") бачить це?"

Чи тому ж Ренні, який Динамо двічі било в ЛЄ. Вболівальник мріє про трансфер Миколенка, в якого "величезний потенціал європейського рівня".

"Шевченко наділив свою команду сильною особистістю. Україна любить і контролювати м'яч, і виходити в контратаки завдяки хорошій середній лінії (Коноплянка, Зінченко, маліновський і Марлос). Велика гра Пятова, але також і Миколенка".

"Вражаючий офіційний дебют у виконанні Миколенка, який впорався з Канселу, Бернарду Сілвою та Роналду".

Найкращі гравці дня у відборі Євро-2020: українець у топ-3, наш сенсаційний суперник, 2 португальці та партнер Зінченка

Теги
Євро-2020 Відеоновини Головне Віталій Миколенко Віталій Миколенко Португалія - Україна Олександр Караваєв Олександр Караваєв Бернарду Сілва Бернарду Сілва Португалія Португалія Україна Україна Збірна України футбольні курйози Статті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
2
хв
Іспанія
21:45
Норвегія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук