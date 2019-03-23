Як Миколенко вирубав Караваєва у матчі Португалія – Україна: курйоз дня не пройшов повз світові ЗМІ

Віталій Миколенко провів солідний матч проти Роналду і компанії, але відзначився і кумедним епізодом. Олександр Караваєв став жертвою його могутнього удару в матчі відбору Євро-2020 Португалія – Україна.

Україна зупинила Португалію, а наші хлопці боролись настільки відчайдушно, що не шкодували ні чужих, ні своїх. Коли Бернарду Сілва здійснив набіг у штрафний команди Андрія Шевченка, його вдалось нейтралізувати лише спільними зусиллями. Після цього Караваєв відкинув м'яч на Миколенка, а той у відповідь... нокаутував свого ж партнера. На щастя, капітан Зорі – людина витривала! "Знешкодження року", – жартує відомий іспанський ресурс Memedeportes, який полюбляє такі курйози.

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"Будьте обережні! Миколенко вибиває м'яч і розбиває обличчя партнера Караваєва. У заповільненій зйомці це виглядає ще краще", – додає аргентинський ESPN.

#Video ¡DIRECTO AL #SCNotTop10! Vitali Mykolenko rechazó la pelota y LE ROMPIÓ LA CARA a su compañero Karavaev en el área de Ucrania. ¡En cámara lenta es mucho mejor! https://t.co/YagSgR3Lg4 — SportsCenter (@SC_ESPN) 23 березня 2019 р.

"Миколенко б'є Караваєва: який удар! Український захисник отримує м'яч від свого колеги і...", – пише італійський Sport Mediaset.

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