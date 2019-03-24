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Манчестер Юнайтед готовит 250 млн евро на приобретение трех талантов сборной Португалии

11:00 16 Читати українською
Манчестер Юнайтед готовит 250 млн евро на приобретение трех талантов сборной Португалии
Рубен Диаш и Жоао Фелиш / Mirror

"Красные дьяволы" планируют серьезно усилиться игроками из Португалии.

Руководство манкунианского клуба хочет усилить команду и готовит солидную трансферную кампанию летом.

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В частности, Mirror сообщает, что Манчестер Юнайтед готов потратить 250 млн евро на приобретение молодых звезд чемпионата Португалии. Речь о 19-летнем Жоао Фелише, 21-летнем Рубене Диаше (оба футболиста выступают за Бенфику) и Бруну Фернандеше, который представляет Спортинг

Этими португальцами также интересуют Барселона, Манчестер Сити и Ювентус. Ранее сообщалось, что "бьянконери" готовы потратить на приобретение Жоао Фелиша 120 млн евро.

К слову, Рубен Диаш с первых минут противостоял сборной Украины в первом матче отбора к Евро-2020. Жоао Фелиш остался на скамейке запасных, а Бруну Фернандеш покинул расположение чемпионов Европы перед матчем против "сине-желтых".

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