Манчестер Юнайтед готовит 250 млн евро на приобретение трех талантов сборной Португалии

"Красные дьяволы" планируют серьезно усилиться игроками из Португалии.

Руководство манкунианского клуба хочет усилить команду и готовит солидную трансферную кампанию летом.

Роналду: Левый защитник сборной Украины более жесткий, чем другие игроки "сине-желтых"

В частности, Mirror сообщает, что Манчестер Юнайтед готов потратить 250 млн евро на приобретение молодых звезд чемпионата Португалии. Речь о 19-летнем Жоао Фелише, 21-летнем Рубене Диаше (оба футболиста выступают за Бенфику) и Бруну Фернандеше, который представляет Спортинг

Этими португальцами также интересуют Барселона, Манчестер Сити и Ювентус. Ранее сообщалось, что "бьянконери" готовы потратить на приобретение Жоао Фелиша 120 млн евро.

К слову, Рубен Диаш с первых минут противостоял сборной Украины в первом матче отбора к Евро-2020. Жоао Фелиш остался на скамейке запасных, а Бруну Фернандеш покинул расположение чемпионов Европы перед матчем против "сине-желтых".

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