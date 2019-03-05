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Ювентус запропонував 120 млн євро за юного вундеркінда Бенфіки Жоау Феліша

10:28 431 Читать на русском
Ювентус запропонував 120 млн євро за юного вундеркінда Бенфіки Жоау Феліша
Жоау Феліш / Фото SIC

У Турині відбулась зустріч керівників Ювентуса та Бенфіки щодо трансферу Жоау Феліша.

Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі та президент Бенфіки Луїш Феліпе Вієйра обговорили можливість переїзду хавбека "орлів" Жоау Феліша в Турин, повідомляє AS.

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Бос італійського гранда запропонував Вієйрі 120 млн за 19-річного таланта. Саме така сума прописана в клаусулі півзахисника. Варто відзначити, що Юве став першим клубом, який готовий заплатити такі шалені гроші за юного футболіста, незважаючи на інтерес з боку інших європейських грандів.

На зустрічі був присутній агент гравця Жорже Мендеш, який також представляє інтереси зірки Ювентуса Кріштіану Роналду.

В поточному сезоні чемпіонату Португалії Феліш провів 16 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 4-ма асистами.

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