Міжнародна пауза настала для команди Еріка Тен Хага як ніколи вчасно. Манчестер Юнайтед потрапив у круте піке – 3 поразки в останніх 5-ти матчах АПЛ і тільки десята позиція турнірної таблиці. У Лізі чемпіонів теж все сумно – нуль очок після двох стартових турів.

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"Червоні дияволи" входять у складний період – 24 числа МЮ прийме Копенгаген у Лізі чемпіонів, після чого зіграє проти Ман Сіті в АПЛ та Ньюкасла у Кубку ліги. Сьогодні ж манкуніанці протистояли найгіршій команді чемпіонату – Шеффілд Юнайтед у 8-ми турах АПЛ набрав тільки 1 очко.

У день гри Ман Юнайтед отримав ще один удар. На 87-му році життя помер легенда клубу Боббі Чарльтон, який пережив Мюнхенську авіакатастрофу-1958. Із хвилини мовчання на честь його пам'яті і розпочалася гра.

Вже на 3-й хвилині МЮ міг пропустити. Макберні підібрав м'яч, який відскочив від Магуайра, і опинився майже віч-на-віч з кіпером. Удар вийшов поганим – просто в Онана. А ніякого офсайду не було... Взагалі, команда Тен Хага провалила старт гри. Жодної гостроти, навіть м'ячем володіли менше за головного аутсайдера ліги. Хіба що Антоні двічі пробив по воротах – з першим ударом без проблем впорався кіпер, друга спроба була неточною. Знову момент у Шеффілда. Арчер протягнув м'яч і приклався з-за меж штрафного – Онана потягнув. Зовсім не виглядали господарі командою, яка посідає останнє місце таблиці. Принаймні, на фоні Ман Юнайтед зразка першої чверті матчу.

Але, на щастя гостей, вони таки забили, реалізувавши перший же момент. Скотт Мактомінай отримав пас від Бруну і дещо незграбним ударом вразив ворота. Допоміг і захисник, який махнув ногою повз м'яч.

Від героя до антигероя – один крок. Або ж кілька хвилин. Невдовзі після гола Мактомінай привіз пенальті у свої ворота, зігравши рукою. Макберні пробив ідеально – 1:1. Гості вели в рахунку якихось 5 хвилин. Лише після цього Ман Юнайтед тотально забрав м'яч, але до перерви створив тільки два моменти. Спершу Бруну зі штрафного пробив у поперечину, а вже у доданий час Хьойлунд опинився на м'ячі після удару Рашфорда, але у ближньому бою не переграв Фодерінгема. 1:1 після першої половини.

На перших хвилинах другого тайму ще одну нагоду змарнував Хьойлунд, який не зміг скористатися помилкою воротаря. Ще одна помилка господарів на своїй половині – м'яч доставили Рашфорду, але знову неточно. Поруч з дальньою стійкою.

На 67-й "клинкам" пощастило двічі. Спершу Амрабат з-за меж штрафного влучив у каркас воріт, а за кілька миттєвостей Бруну зовсім трішки не влучив у дальній кут. Гол, як кажуть, назрівав. І назрів на 77-й хвилині. Його організували два захисники – Ліндельоф віддав на Далота, який з-за меж штрафного класно закрутив у дальній верхній кут!

1:2 – Манчестер Юнайтед набрав 15 очок і піднявся на 8 місце АПЛ. Шеффілд Юнайтед залишився останнім, маючи 1 пункт.

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