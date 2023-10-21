Международная пауза наступила для команды Эрика Тен Хага как никогда вовремя. Манчестер Юнайтед попал в крутое пике – 3 поражения в последних 5 матчах АПЛ и только десятая позиция турнирной таблицы. В Лиге чемпионов тоже все грустно – ноль очков после двух стартовых туров.

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"Красные дьяволы" входят в сложный период – 24 числа МЮ примет Копенгаген в Лиге чемпионов, после чего сыграет против Ман Сити в АПЛ и Ньюкасла в Кубке лиги. Сегодня же манкунианцы противостояли худшей команде чемпионата – Шеффилд Юнайтед в 8-ми турах АПЛ набрал только 1 очко.

В день игры Ман Юнайтед получил еще один удар. На 87-м году жизни умер легенда клуба Бобби Чарльтон, переживший Мюнхенскую авиакатастрофу-1958. С минуты молчания в честь его памяти и началась игра.

Уже на 3-й минуте МЮ мог пропустить. Макберни подобрал отскочивший от Магуайра мяч и оказался почти один на один с кипером. Удар получился плохим – прямо в Онана. А никакого офсайда не было... Вообще, команда Тен Хага провалила старт игры. Никакой остроты, даже мячом владели меньше главного аутсайдера лиги. Разве что Антони дважды пробил по воротам – с первым ударом без проблем справился кипер, вторая попытка была неточной. Снова момент у Шеффилда. Арчер протянул мяч и приложился из-за пределов штрафной – Онана потащил. Совершенно не выглядели хозяева командой, занимающей последнее место таблицы. По крайней мере, на фоне Ман Юнайтед образца первой четверти матча.

Но, к счастью гостей, они все-таки забили, реализовав первый же момент. Скотт Мактоминай получил пас от Бруну и несколько неуклюжим ударом поразил ворота. Помог и защитник, махнувший ногой мимо мяча.

От героя до антигероя – один шаг. Или несколько минут. Вскоре после гола Мактоминай привез пенальти в свои ворота, сыграв рукой. Макберни пробил идеально – 1:1. Гости вели в счете 5 минут. Лишь после этого Ман Юнайтед тотально забрал мяч, но до перерыва создал всего два момента. Сначала Бруну со штрафного пробил в перекладину, а уже в добавленное время Хейлунд оказался на мяче после удара Рашфорда, но в ближнем бою не переиграл Фодерингема. 1:1 после первой половины.

На первых минутах второго тайма еще один шанс упустил Хейлунд, который не смог воспользоваться ошибкой вратаря. Еще одна ошибка хозяев на своей половине – мяч доставили Рашфорду, но снова неточно. Рядом с дальней стойкой.

На 67-й "клинкам" повезло дважды. Сначала Амрабат из-за пределов штрафной попал в каркас ворот, а через несколько мгновений Бруну совсем немного не попал в дальний угол. Гол, как говорится, назревал. И назрел на 77-й минуте. Его организовали два защитника – Линделёф отдал на Далота, который из-за пределов штрафной классно закрутил в дальний верхний угол!

1:2 – Манчестер Юнайтед набрал 15 очков и поднялся на 8 место АПЛ. Шеффилд Юнайтед остался последним, имея один пункт.

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