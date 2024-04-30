Літак, на якому Рубен Аморім сів 22 квітня в Лондоні, був оплачений Челсі. Як інформує португальський журналіст Педру Сепульведа, у столиці Великої Британії Аморім зустрівся з членами правління "синіх", щоб обговорити отримання потенційної посади головного тренера.

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Найімовірніше, чинний наставник Челсі Маурісіо Почеттіно залишить свою посаду наприкінці цього сезону. Лондонська команда провалює другий сезон поспіль – після 33 турів в АПЛ "сині" посідають дев'яте місце турнірної таблиці.

Згідно з джерелом, переговори Аморіма з Ліверпулем були, але вони провалилися. А ось новини про те, що літак Рубену оплатив Вест Хем, є фейком.