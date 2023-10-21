Сумну новину повідомила прес-служба манкуніанського клубу. Чарльтон помер на 87-му році життя, провівши останні години у родинному колі.

Манчестер Сіті в траурі – помер один із найвидатніших гравців в історії клубу

Футбольну кар'єру легендарний півзахисник переважно провів у складі рідного Манчестер Юнайдед, де зіграв 758 ігор і забив 249 голів протягом 17 років. Разом із клубом Чарльтон виграв Кубок чемпіонів, три титули чемпіона і Кубок Англії.

У складі збірної Англії відіграв 106 матчів і забив 49 голів. Чарльтон був одним із лідерів команди, яка виграла домашній чемпіонат світу 1966 року. В тому ж році йому вручили "Золотий м'яч".

Чарльтон був одним із тих, хто вижив у Мюнхенській авіакатастрофі. У 1958 році літак із делегацією Манчестер Юнайтед на борту розбився в аеропорту Мюнхена. Тоді загинкли низка гравців, тренерів і журналістів. Боббі Чарльтон отримав травми, але вижив.

Боббі Чарльтон: вирости в легенду МЮ, вижити в Мюнхенській трагедії та стати чемпіоном світу