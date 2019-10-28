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Манчестер Сіті встановив захмарну ціну на Жезуса

14:14 878 Читать на русском
Манчестер Сіті встановив захмарну ціну на Жезуса
Габріел Жезус відкритий для пропозицій / Фото з відкритих джерел

Нападником збірної Бразилії та англійського Манчестер Сіті цікавиться одразу кілька клубів.

Манчестер Сіті визначився з ціною на свого форварда Габріела Жезуса для потенційних покупців. "Містяни" готові обговорювати трансфер бразильця з іншими клубами, починаючи з суми не менше 100 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 115 мільйонів євро), повідомляє The Sun.

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Раніше повідомлялось, що у послугах футболіста зацікавлені Баварія та ПСЖ, а зовсім недавно бразильський форвард потрапив до сфери інтересів ще й мадридського Реала.

Нагадаємо, Жезус перейшов у Манчестер Сіті з Палмейраса на початку 2017 року за 32 млн євро. У поточному сезоні нападник провів за англійську команду 11 матчів у всіх турнірах, забив п'ять голів і віддав одну результативну передачу.

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