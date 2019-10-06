Жезус зацікавив Реал

Форвард англійського Манчестер Сіті Габріел Жезус потрапив до сфери зацікавлень мадридського Реала.

"Вершкові" спробують підписати бразильського нападника, стверджує Calciomercato.

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Мадридці розглядають варіант із підписанням Жезуса вже в січні. Посприяти трансферу, на думку керівництва Реала, повинен статус 22-річного бразильця на Етіхаді. Форвард після свого трансферу до Манчестер Сіті виконує лише роль дублера Серхіо Агуеро. Досвідчений аргентинець уже забив 8 м'ячів у цьогорічній першості АПЛ, що робить шанси Жезуса вибороти місце в основі мізерними.

Перепоною на шляху переходу нападника може стати його трансферна вартість. "Містяни" проситимуть за Жезуса орієнтовно 100 млн євро. Зокрема, така сума фігурувала в перемовинах із Баварією щодо потенційного трансферу.

У сезоні 2019/20 Габріел Жезус провів 4 матчі в Прем'єр-лізі, в яких забив 2 м'ячі та зробив 1 асист.

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