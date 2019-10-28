Манчестер Сити установил заоблачную цену на Жезуса

Нападающим сборной Бразилии и английского Манчестер Сити интересуется сразу несколько клубов.

Манчестер Сити определился с ценой на своего форварда Габриэла Жезуса для потенциальных покупателей. "Горожане" готовы обсуждать трансфер бразильца с другими клубами, начиная с суммы не менее 100 млн фунтов стерлингов (около 115 млн евро), сообщает The Sun.

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Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы Бавария и ПСЖ, а совсем недавно бразильский форвард попал в сферу интересов еще и мадридского Реала.

Напомним, Жезус перешел в Манчестер Сити из Палмейраса в начале 2017 года за 32 млн евро. В текущем сезоне нападающий провел за английскую команду 11 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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