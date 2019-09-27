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Жезус зізнався, чому виконує роль запасного форварда в Манчестер Сіті

14:40 334 Читать на русском
Жезус зізнався, чому виконує роль запасного форварда в Манчестер Сіті
Габріел Жезус та Серхіо Агуеро / Фото Daily Mail

Нападник Манчестер Сіті Габріел Жезус по-філософськи оцінив своє становище в таборі чинного чемпіона Англії.

"Я вже пройшов цю стадію, коли мені потрібно було чекати. Я перебуваю в Манчестер Сіті вже майже три роки, це мій четвертий сезон. Звичайно, я хочу грати більше.

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Очевидно, що змагатися з Серхіо Агуеро, найбільшою легендою клубу, дуже важко. Але це добре для команди. Він чудово грає, але я теж хороший.

Я розумію рішення Гвардіоли і поважаю Серхіо, його історію в клубі і те, яку користь він приносить зараз. Люди говорять про мене як про запасного гравця, і вони вкладають в це негативний сенс.

Але вони забувають, що я перебуваю на лаві запасних не через свою погану гру, а через чудову форму Агуеро. Я навчився не чекати, а розуміти ситуацію", – цитує Жезуса Manchester Evening News.

В поточному сезоні АПЛ 22-річний Габріел провів три матчі, в яких відзначився голом та асистом.

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Теги
Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Габріел Жезус Габріел Жезус
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